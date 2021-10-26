Анчелотти — об Азаре: иногда тренер предпочитает других игроков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Эдена Азара.



«Он может играть слева в схеме 4-3-3 или под нападающим в 4-4-2. Он готов играть, но проблема в том, что тренер предпочитает других игроков.



У него нет звёздного статуса в «Реале», потому что пропустил много из-за травм. Но постепенно он вернётся к своей лучшей форме. Уверен, в этом сезоне мы увидим лучшую версию Эдена и он будет играть больше, чем сейчас.



У Азара есть всё: мастерство и мотивация. Но он должен потерпеть, потому что иногда тренер предпочитает других игроков», — цитирует Анчелотти Goal.com.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании бельгиец принял участие в 7 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.

Новость по теме Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»