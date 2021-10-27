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Валерий Карпин проехался в московском метро

Валерий Карпин проехался в московском метро
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию, на которой он вместе с супругой Дарьей находится в вагоне московского метро.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — подписал Карпин снимок в «Инстаграме».

Под руководством Валерия Карпина сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1).

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