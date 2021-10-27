Крыховяк обвинил руководителей «Локомотива» во вранье и неуважении

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, ныне выступающий за «Краснодар», обвинил руководство бывшего клуба во вранье и неуважении.
«Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. Спросил тренера, Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством — поинтересовался, что случилось. Они все отрицали — мол, таких планов нет.
В конце концов всё оказалось правдой. Люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня как для игрока это неуважение.
Для Николича это был большой сюрприз. Он сказал: «Ты должен встретиться с руководством». Потом он им позвонил, и мы встретились в понедельник или во вторник.
На встречу приехали Цорн и Рангник. Спросил их: «Вы звонили в «Краснодар» или нет?» Они ответили: «Мы никогда им не звонили». В тот момент я понял, что они врут. Они сказали: «У нас всё нормально, ничего страшного, но мы не будем с тобой продлевать контракт». У меня как у игрока, которому оставался один год контракта, в голове не укладывалось, что я буду играть и не знать, что буду делать в следующем сезоне. Я этого не хотел. Говорил об этом с Николичем ещё год назад. И потом началась эта ситуация», — цитирует Крыховяка «Спорт-экспресс».
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