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Гильерме: не было цели опередить Босса по количеству игр за «Локомотив». Ценное достижение

Гильерме: не было цели опередить Босса по количеству игр за «Локомотив». Ценное достижение
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме опубликовал пост о своём достижении в стане железнодорожников.

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) стал 367-м для Гильерме в составе «Локомотива». Таким образом, голкипер обошёл вратаря Сергея Овчинникова, у которого было 366 матчей, и вышел на третье место по количеству игр за московский клуб.

«14 лет в «Локомотиве» и 367 матчей. У меня не было цели опередить по количеству игр за клуб его легенду, Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение. Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

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