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Толиссо намерен покинуть «Баварию» по окончании сезона

Толиссо намерен покинуть «Баварию» по окончании сезона
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Полузащитник немецкой «Баварии» Корентин Толиссо по окончании сезона намерен покинуть клуб. Контракт футболиста заканчивается летом 2022 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры о продлении контракта прекращены, а агент уже работает над переездом игрока.

В сентябре стало известно, что на французского футболиста претендует миланский «Интер», который планирует подписать игрока следующим летом в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Толиссо провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола.

В августе сообщалось, что «Бавария» может продать игрока. Французом интересовались «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм». Немецкий клуб готов был отпустить футболиста за сумму не менее € 10 млн. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

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