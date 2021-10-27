Прокуратура расследует подозрительные трансферы Серии А. Большинство связано с «Юве»

Федеральный прокурор Джузеппе Кине начал расследование 62 подозрительных трансферов клубов Серии A, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Ведомство заинтересовалось завышенной суммой некоторых переходов. В списке подозрительных трансферов большинство связано с «Ювентусом» (42). Клуб оформил сделки по 21 игрокам на общую сумму около € 90 млн. Однако фактическая сумма трансферов составила чуть более € 3 млн.
В деле упоминается и «Наполи» — в связи с трансфером Виктора Осимхена из «Лилля». В рамках его перехода четыре игрока перешли в «Лилль» на общую сумму в € 20 млн. Двое из них сейчас выступают в итальянской Серии D, один в Серии C, а четвертый остался во Франции, однако не получает игровую практику.
Дело о трансферах сейчас находится в прокуратуре Итальянской федерации футбола (FIGC), которая ещё не начинала никакие разбирательства. Джузеппе Кине изучает документы, и не исключено, что дело может быть возбуждено в будущем.
- 27 октября 2021
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