Прокуратура расследует подозрительные трансферы Серии А. Большинство связано с «Юве»

Федеральный прокурор Джузеппе Кине начал расследование 62 подозрительных трансферов клубов Серии A, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ведомство заинтересовалось завышенной суммой некоторых переходов. В списке подозрительных трансферов большинство связано с «Ювентусом» (42). Клуб оформил сделки по 21 игрокам на общую сумму около € 90 млн. Однако фактическая сумма трансферов составила чуть более € 3 млн.

В деле упоминается и «Наполи» — в связи с трансфером Виктора Осимхена из «Лилля». В рамках его перехода четыре игрока перешли в «Лилль» на общую сумму в € 20 млн. Двое из них сейчас выступают в итальянской Серии D, один в Серии C, а четвертый остался во Франции, однако не получает игровую практику.

Дело о трансферах сейчас находится в прокуратуре Итальянской федерации футбола (FIGC), которая ещё не начинала никакие разбирательства. Джузеппе Кине изучает документы, и не исключено, что дело может быть возбуждено в будущем.