Гризманн и Пике поддержали футболиста, совершившего каминг-аут

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддержали 21-летнего защитника австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, совершившего каминг-аут.

«Горжусь тобой, Джош», — написал Гризманн в «Твиттере».

«Эй, Джош, не знаю тебя лично, но хочу поблагодарить за шаг, который ты делаешь. Футбольный мир в этом плане сильно отстаёт, и ты помогаешь нам двигаться вперёд», — написал Пике в «Твиттере».

Кавалло ранее записал видео, в котором признался, что является геем. 18 февраля 2021 года Кавалло подписал краткосрочный контракт с «Аделаидой Юнайтед». После успешной игры за команду Кавалло подписал с клубом двухлетний контракт. Джош получил награду «Восходящая звезда» от A-Лиги после сезона-2020/2021, в котором он провёл 19 матчей.