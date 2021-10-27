Футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» совершил каминг-аут

21-летний защитник австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло совершил каминг-аут.
Кавалло записал видео, в котором признался, что является геем. Ролик он опубликовал в «Твиттере». Видео также выложено в аккаунте «Аделаиды Юнайтед».
«Я думал, что люди будут думать обо мне по-другому, когда узнают, что я гей. Они начнут относиться ко мне по-другому, они начнут говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. Но это не так. Во всяком случае, вы всегда заслуживаете большего уважения.
Как футболист-гей, я знаю, что есть и другие игроки, которые не раскрывают себя. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что футбол открыт для всех, и они заслуживают право быть самими собой», — заявил Кавалло.
18 февраля 2021 года Кавалло подписал краткосрочный контракт с «Аделаидой Юнайтед». После успешной игры за команду Кавалло подписал с клубом двухлетний контракт. Джош получил награду «Восходящая звезда» от A-Лиги после сезона-2020/2021, в котором он провёл 19 матчей.
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