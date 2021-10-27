Кьеллини раскритиковал болельщиков за свист в адрес Доннаруммы в Милане

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на свист болельщиков в адрес вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашней ареной бывшего клуба голкипера «Милана».



«Мне это не понравилось. Каждый из нас делает выбор, и его нужно уважать, как и чувства болельщиков. Но я думаю, что это был неподходящий повод для освистывания.



Сравнения Доннаруммы и Буффона? Буффон — особенный вратарь, он отличается от других. Джиджи всегда был непохож на голкиперов своего поколения. Время покажет, сможет ли Доннарумма достичь его уровня, но очевидно, что он тоже не совсем обычный вратарь. В нём есть что-то необычное», — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на DAZN.