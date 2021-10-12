Джанлуиджи Доннарумма: моё сердце по-прежнему принадлежит «Милану»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свист болельщиков в свой адрес во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашней ареной бывшего клуба голкипера «Милана».
«Я провёл восемь лет в «Милане», поэтому возвращение на «Сан-Сиро» для меня всегда волнительно. И слышать свист в свой адрес нормально. Я вырос в этом клубе и всегда был фанатом «Милана». Эти восемь лет нелегко забыть. Моё сердце по-прежнему принадлежит этому клубу, я всегда буду любить «Милан» и считать себя его частью», — приводит слова Доннаруммы Mundo Deportivo.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом».
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