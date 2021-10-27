Диего Симеоне: «Атлетико» нужен баланс, мы пропускаем много ранних голов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда в текущем сезоне.



«Нам нужно найти баланс, присущий всем командам, борющимся за самые высокие места. Мы пропустили много ранних голов, из-за чего приходилось переворачивать ход матчей. Во многих случаях нам удавалось отыграться, но не всегда же! Хотя мы стремимся к этому. Это показывает, что команда умеет хорошо реагировать на события по ходу матча. Кто получает игровое время, решается прямо перед выходом на футбольное поле. У меня ни перед кем нет никаких обязательств. Все в клубе знают об этом. Я полностью отдаюсь своему делу», – приводит слова Симеоне журнал AS.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу, баски набрали 21 очко.