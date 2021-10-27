И. Федотов: ненормально, что судья поменял решение по жёлтой Кабелле в игре с «Кубанью»

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении судьи показать красную карточку полузащитнику «Краснодара» Реми Кабелле в матче Кубка России с «Кубанью».



«Кабелле не следовало показывать красную карточку. Мяч уходил от ворот к угловому флажку – это не явная возможность лишить гола. Плюс ненормально, что судья поменял решение. Турбин уверенно показал жёлтую, потом ходил, ходил, ему кто-то подсказал, что надо удалять – и он просто достал красную. Также на 55-й минуте он не назначил удар в ворота «Краснодара», был наступ.



Сейчас инспектор этого матча скажет Турбину: «Ты вообще нормальный?». И вместе они придумают, что Кабелла его оскорбил на прямую красную. Но на каком языке? И из-за чего, из-за жёлтой карточки? Интереснее всего сейчас, как Турбина отмажут за его косяк. Он исполнил абсолютный бред.



Предположим, Турбин мог удалить его за оскорбления, но знает ли Турбин французский? Уверен, Кабелла скажет, что общался с ним именно на нём», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.