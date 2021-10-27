«Аталанта» одержала волевую победу в матче с «Сампдорией», Миранчук отдал голевой пас

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сампдории» Франческо Капуто. Через 7 минут полузащитник хозяев Кристоффер Аскильдсен отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 21-й минуте форвард Дуван Сапата вывел «Аталанту» вперёд в счёте. Итоговый счёт установил футболист «Аталанты» Йосип Иличич. Результативную передачу отдал российский полузащитник Алексей Миранчук.



«Аталанта» набрала 18 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (28).