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«Аталанта» одержала волевую победу в матче с «Сампдорией», Миранчук отдал голевой пас

«Аталанта» одержала волевую победу в матче с «Сампдорией», Миранчук отдал голевой пас
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В матче 10-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сампдории» Франческо Капуто. Через 7 минут полузащитник хозяев Кристоффер Аскильдсен отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 21-й минуте форвард Дуван Сапата вывел «Аталанту» вперёд в счёте. Итоговый счёт установил футболист «Аталанты» Йосип Иличич. Результативную передачу отдал российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Аталанта» набрала 18 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (28).

Италия - Серия А. 10-й тур
27 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 3
Аталанта
Бергамо
1:0 Капуто – 10'   1:1 Аскильдсен – 17' (автогол)   1:2 Сапата – 21'   1:3 Иличич – 90+5'
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