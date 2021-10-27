«Байер» дома проиграл «Карлсруэ» и вылетел из Кубка Германии

В матче 2-го раунда Кубка Германии «Байер» принимал «Карлсруэ». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Карлсруэ» Лукас Куэто. На 54-й минуте нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг сравнял счёт. На 63-й минуте победный гол забил южнокорейский хавбек гостей Чой Кён Рок.



Таким образом, «Карлсруэ» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление на турнире. Соперник «Карлсруэ» в следующей стадии турнира будет определён в результате жеребьёвки. Напомним, действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия». «Шмели» ранее также вышли в 1/8 финала Кубка Германии.