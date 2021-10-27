«Байер» дома проиграл «Карлсруэ» и вылетел из Кубка Германии
Поделиться
В матче 2-го раунда Кубка Германии «Байер» принимал «Карлсруэ». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Карлсруэ» Лукас Куэто. На 54-й минуте нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг сравнял счёт. На 63-й минуте победный гол забил южнокорейский хавбек гостей Чой Кён Рок.
Таким образом, «Карлсруэ» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление на турнире. Соперник «Карлсруэ» в следующей стадии турнира будет определён в результате жеребьёвки. Напомним, действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия». «Шмели» ранее также вышли в 1/8 финала Кубка Германии.
Комментарии
- 27 октября 2021
-
22:47
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:21
-
22:06
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:21
-
21:13
-
21:08
-
20:53
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:11
-
19:53
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:19
Партнерский контент