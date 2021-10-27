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«Байер» дома проиграл «Карлсруэ» и вылетел из Кубка Германии

«Байер» дома проиграл «Карлсруэ» и вылетел из Кубка Германии
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В матче 2-го раунда Кубка Германии «Байер» принимал «Карлсруэ». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Карлсруэ» Лукас Куэто. На 54-й минуте нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг сравнял счёт. На 63-й минуте победный гол забил южнокорейский хавбек гостей Чой Кён Рок.

Таким образом, «Карлсруэ» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление на турнире. Соперник «Карлсруэ» в следующей стадии турнира будет определён в результате жеребьёвки. Напомним, действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия». «Шмели» ранее также вышли в 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 2-й раунд
27 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Карлсруэ
Карлсруэ
0:1 Куэто – 4'   1:1 Фримпонг – 54'   1:2 Рок – 63'
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