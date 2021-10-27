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«Ливерпуль» обыграл «Престон» в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» обыграл «Престон» в Кубке английской лиги
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Сегодня, 27 октября, состоялся матч Кубка английской лиги. В нём «Престон Норд Энд» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в матче на 62-й минуте забил японский нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино после результативной передачи Неко Уильямса. На 84-й минуте преимущество мерсисайдцев упрочил бельгийский форвард Дивок Ориги.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Николас Хоптон и Уэйд Смит. В качестве резервного арбитра выступил Джон Брукс.

«Престон Норт Энд» занимает 19-е место в Чемпионшипе. «Ливерпуль» расположился на 2-й строчке в английской Премьер-лиге.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Минамино – 62'   0:2 Ориги – 84'
Комментарии
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