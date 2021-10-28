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Швайнштайгер отреагировал на поражение «Баварии» со счётом 0:5 в матче Кубка Германии

Швайнштайгер отреагировал на поражение «Баварии» со счётом 0:5 в матче Кубка Германии
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37-летний известный экс-футболист «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высказался о разгромном поражении мюнхенцев в выездной игре 2-го раунда Кубка Германии от мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

«Футболисты «Баварии» не должны выступать таким образом, этого не может быть. Это был очень плохой день — они проиграли матч с первых нескольких секунд. Вылет из второго раунда второй раз подряд причиняет «Баварии» боль, возможно, даже более сильную, учитывая то, как они проиграли», — приводятся слова Бастиана в «Твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на эфир немецкого телевидения Das Erste.

Напомним, счёт в матче открыл Куадио Коне после результативного паса Брила Эмболо. Затем отличился Рами Бенсебаини. Ему ассистировал Йонас Хофман. Затем Бенсебаини реализовал пенальти, обыграв Мануэля Нойера. Во 2-м тайме на 51-й минуте отличился Брил Эмболо. Голевым пасом отметился Нико Эльведи. Через 6 минут Эмболо оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Лука Нец.

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