«Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии

Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка Германии встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Бавария» из Мюнхена. Матч состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Противостояние завершилось со счётом 5:0.
Счёт в матче открыл Куадио Коне после результативного паса Брила Эмболо. Затем отличился Рами Бенсебаини. Ему ассистировал Йонас Хофман. Затем Бенсебаини реализовал пенальти, обыграв Мануэля Нойера.
Во 2-м тайме на 51-й минуте отличился Брил Эмболо. Голевым пасом отметился Нико Эльведи. Через 6 минут Эмболо оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Лука Нец.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером. Ему помогали ассистенты Эдуард Байтингер и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Николас Винтер.
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