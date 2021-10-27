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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии
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Сегодня, 27 октября, в рамках Кубка Германии встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Бавария» из Мюнхена. Матч состоялся на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Противостояние завершилось со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл Куадио Коне после результативного паса Брила Эмболо. Затем отличился Рами Бенсебаини. Ему ассистировал Йонас Хофман. Затем Бенсебаини реализовал пенальти, обыграв Мануэля Нойера.

Во 2-м тайме на 51-й минуте отличился Брил Эмболо. Голевым пасом отметился Нико Эльведи. Через 6 минут Эмболо оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Лука Нец.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером. Ему помогали ассистенты Эдуард Байтингер и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Николас Винтер.

Кубок Германии. 2-й раунд
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
5 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Коне – 2'   2:0 Бенсебаини – 15'   3:0 Бенсебаини – 21' (пен)   4:0 Эмболо – 51'   5:0 Эмболо – 57'
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