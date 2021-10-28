Аленичев: 1:7 от принципиального соперника говорит о безволии, недопустимо для «Спартака»

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о последних результатах красно-белых.
«Конечно, это боль не только для меня, но и для всех болельщиков клуба. Понимаю, как сейчас сложно болельщику «Спартака» оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу. Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом как «Спартак» в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Я сейчас эмоционально говорю. И, конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику, это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба. Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что все-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле — это футболисты.
Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Сейчас ещё три игры в Лиге Европы, месяц остался до окончания осенней части чемпионата России. Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определенные решения», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
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