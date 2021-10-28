«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера

Серхи Бархуан назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны», информирует официальный сайт каталонского клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже сегодня представит Бархуана команде. Пресс-служба сине-гранатовых подчёркивает временный статус назначения специалиста на пост главного тренера.

По данным СМИ, «Барселона» назначила временного главного тренера для того, чтобы Хави, который должен стать новым полноценным наставником каталонцев, имел время на расторжение контракта с клубом «Аль-Садд».

Напомним, бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице.