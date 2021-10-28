У Криштиану Роналду и его девушки будет двойня

Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ждёт двойню. Об этом в своём «инстаграме» сообщил 36-летний нападающий.



«Рады сообщить, что мы ждём двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — написал Роналду, показав снимок УЗИ.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.

Отметим, что у Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.



Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».