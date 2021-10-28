Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави отказался говорить о возможной работе в «Барселоне». По данным испанских СМИ, бывший полузащитник команды возглавит её в ближайшее время. Ожидается, что он будет утверждён в качестве главного тренера после увольнения с этого поста Рональда Кумана.
«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — цитирует Хави RMCSport со ссылкой на пресс-конференцию специалиста.
Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.
- 28 октября 2021
-
21:37
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
19:59
-
19:51
-
19:33
-
19:23
-
19:13
-
18:57
-
18:51
-
18:31
-
18:26
-
18:21
-
18:15
-
17:59
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:11
-
16:01
-
15:49
-
15:45