Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави отказался говорить о возможной работе в «Барселоне». По данным испанских СМИ, бывший полузащитник команды возглавит её в ближайшее время. Ожидается, что он будет утверждён в качестве главного тренера после увольнения с этого поста Рональда Кумана.



«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — цитирует Хави RMCSport со ссылкой на пресс-конференцию специалиста.



Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.



Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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