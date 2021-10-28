«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону» после завершения сезона в Катаре

Руководство катарского клуба «Аль-Садд» согласилось отпустить главного тренера команды Хави, которого хочет видеть у себя «Барселона», сообщает Mundo Deportivo. Но, как утверждает издание, катарцы отпустят тренера только после завершения сезона. Заключительный матч чемпионата Катара «Аль-Садд» проведёт в среду, 3 ноября.



Ранее испанское издание Sport.es сообщило, что Хави согласовал с «Аль-Саддом» уход из клуба. Ожидается, что 41-летний специалист сможет возглавить «Барсу» уже в ближайшее время.



Отметим, что Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.



Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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