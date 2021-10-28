Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта»

Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака», немецкий специалист Доменико Тедеско может возобновить тренерскую карьеру в чемпионате родной страны. Об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.

Бывший главный тренер «Спартака» значится среди претендентов на замену наставника «Айнтрахта» Оливера Гласнера, под руководством которого команда из Франкфурта-на-Майне идет 15-й в чемпионате Германии.

Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.

Новость по теме
Орлов: в «Спартаке» каждый год новый тренер. Они идиоты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021