Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта»
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Бывший главный тренер московского «Спартака», немецкий специалист Доменико Тедеско может возобновить тренерскую карьеру в чемпионате родной страны. Об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.
Бывший главный тренер «Спартака» значится среди претендентов на замену наставника «Айнтрахта» Оливера Гласнера, под руководством которого команда из Франкфурта-на-Майне идет 15-й в чемпионате Германии.
Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.
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