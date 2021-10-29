Эвра рассказал о причинах ухода Роналду из «Ювентуса»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра рассказал о причинах ухода Криштиану Роналду из туринского клуба в стан «красных дьяволов».

«Роналду хочет чувствовать признание и уважение. В «Ювентусе» он чувствовал себя козлом отпущения. Криштиану нуждается в любви и уважении. Критика в Италии по отношению к нему была нелепой и немного лицемерной.

Вторая причина ухода Роналду из «Ювентуса» — слова Аллегри на одной из пресс-конференций. Он сказал, что Криштиану не будет играть все матчи. Такие вещи о футболистах нельзя говорить публично. В любом случае единственная настоящая любовь Роналду – «Манчестер Юнайтед», куда он и вернулся», — приводит слова Эвра Tuttomercatoweb со ссылкой на La Reppublica.

Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».