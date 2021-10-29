Крауч — о Роналду: просто стоять впереди уже не в моде

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Просто стоять впереди уже не в моде, и этот вопрос постоянно обсуждается в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне после приезда Криштиану Роналду. Футбол действительно меняется. Эпохи быстро сменяют друг друга», — написал Крауч в своей колонке в Daily Mail.
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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