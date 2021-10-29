Лилиан Тюрам: белые должны отказаться продолжить игру, если произойдёт расистский случай

Бывший защитник «Пармы» и «Ювентуса» Лилиан Тюрам высказался о проблемах расизма в футболе.

«Очень часто игроков, которые являются объектами расизма, спрашивают: «Что с этим делать?» Это очень лицемерно, потому что означает, что они сами должны находить решения, как если бы они были проблемой. Это зависит от белых игроков, которые обычно составляют большинство. Они должны отказаться продолжить игру, если произойдёт расистская ситуация.

Очень важно, чтобы игроки продолжали вставать на колени перед матчами, чтобы осудить несправедливость, которая затрагивает людей. Английский футбол следует поздравить с тем, что он продолжает это делать. Они действительно являются пионерами в продвижении осведомлённости людей, по крайней мере в футболе. То, что они делают, побуждает людей задуматься», — цитирует Тюрама The Guardian.