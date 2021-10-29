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Форвард «Барселоны» Дембеле возобновил тренировки после травмы

Форвард «Барселоны» Дембеле возобновил тренировки после травмы
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь приступил к тренировкам. Фотография французского футболиста во время тренировки появилась на сайте каталонцев.

Ранее испанское издание Sport.es сообщило, что Дембеле близок к возвращению в строй после травмы бедра.

Ожидается, что футболист попадёт в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).

Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию.

В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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