Артём Дзюба опубликовал пост после установления рекорда по голам в РПЛ
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд в РПЛ по количеству голов.
«Спасибо всем огромное», — написал нападающий в своём «инстаграме», сопроводив пост картинкой.
В матче 13-го тура с московским «Динамо» (4:1) Дзюба вышел на замену и забил один гол. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл 13 матчей, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Уралом». Матч состоится 7 ноября.
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