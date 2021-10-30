Бубнов: сейчас у «Зенита» нет конкурентов в России, если он играет на максимуме

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результате матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» переиграл «Динамо» со счётом 4:1.



«Матч отчетливо показал, что «Динамо» пока не готово играть в открытый футбол против «Зенита». Шварц говорил, что не собирается отказываться от своего стиля, но решение выставить в старте сразу четверых номинальных нападающих меня удивило. При этом в первом тайме Тюкавин, Грулев, Макаров и действовавший чуть глубже Захарян ничего не создали. Номинально мощный кулак атаки, и ноль моментов. Да, прессинговали, но в отборе они не так сильны, а в созидании не добились успеха. Возможно, Шиманьски не был готов сыграть все 90 минут, но в таком случае стоило рассмотреть, например, вариант с тремя центральными защитниками. Так «Динамо» уже перестраивалось с «Сочи», когда находилось под давлением. Любопытно, что в концовке вышел Евгеньев, чтобы счёт не стал неприличным.



«Динамо» играет в очень энергозатратный футбол и далеко не первый раз «наедается» в концовке. Из свежих примеров — упущенная победа со «Спартаком». Чтобы бороться за лидерство бело-голубым недостает гибкости, умения верно распределить силы. В этом смысле поражение в Санкт-Петербурге вышло очень информативным для тренерского штаба, полезные выводы напрашиваются сами собой. Уже в декабре снова играть с «Зенитом», да и с другими соперниками из-за неумения перестроиться «Динамо» прежде неоднократно страдало. Необходимо добавить надёжности ещё и ввиду отсутствия стабильности у лидеров.



«Зенит» сейчас в полном порядке, провел очередной хороший матч. Отлично смотрелись средняя линия и группа атаки (при отсутствующих Малкоме и Кузяеве), да и оборона действовала надежно. Чувствуется, что команда Семака находится в хорошем тонусе. На сегодняшний день картина в РПЛ такова: если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов», — цитирует Бубнова Sportbox.

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