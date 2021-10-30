«Рубин» — ЦСКА: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Уремович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Яковлев.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (16) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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