«Бёрнли» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Бёрнли» — «Брентфорд». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.
«Брентфорд» набрал 12 очков в 9 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (4) — на 18-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», в 9 матчах набравший 22 очка. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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