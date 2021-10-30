«Бёрнли» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Бёрнли» — «Брентфорд». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.



«Брентфорд» набрал 12 очков в 9 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (4) — на 18-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», в 9 матчах набравший 22 очка. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».