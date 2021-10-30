«Арсенал» обыграл на выезде «Лестер» и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте встречи отличился защитник «канониров» Габриэль, ему ассистировал Букайо Сака.

Габриэль открывает счёт в матче:

На 18-й минуте матча полузащитник Эмиль Смит удвоил преимущество своей команды.

Гол Смита:

На 43-й минуте команда Микеля Артеты могла пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Арсенал» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Сейв Рамсдейла:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Арсенал набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».