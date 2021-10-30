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«Ливерпуль» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ

«Ливерпуль» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ему ассистировал Мохамед Салах.

На 24-й минуте преимущество красных с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена удвоил нападающий Садио Мане.

На 41-й минуте матча полузащитник «чаек» Энок Мвепу после ассиста Соломона Марча сократил отставание своей команды в счёте.

На 65-й минуте нападающий «Брайтона» Леандро Троссард сравнял счёт.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Дж. Хендерсон – 4'   2:0 Мане – 24'   2:1 Мвепу – 41'   2:2 Троссард – 65'
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