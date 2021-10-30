«Ливерпуль» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ему ассистировал Мохамед Салах.
На 24-й минуте преимущество красных с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена удвоил нападающий Садио Мане.
На 41-й минуте матча полузащитник «чаек» Энок Мвепу после ассиста Соломона Марча сократил отставание своей команды в счёте.
На 65-й минуте нападающий «Брайтона» Леандро Троссард сравнял счёт.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.
- 30 октября 2021
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