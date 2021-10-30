«Бёрнли» дома уверенно обыграл «Брентфорд»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «Бёрнли» Крис Вуд. На 32-й минуте защитник Мэттью Лоутон с передачи Чарли Тейлора удвоил преимущество своей команды.
Через 4 минуты нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне довёл счёт до разгромного, голевую передачу на форварда отдал Дуайт Макнил.
Корне забивает третий мяч «Бёрнли» в ворота «Брентфорда»:
На 79-й минуте игры нападающий «Брентфорда» Саман Годдос после ассиста Кристиана Нёргора забил гол в ворота хозяев.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.
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