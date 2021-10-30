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«Бёрнли» дома уверенно обыграл «Брентфорд»

«Бёрнли» дома уверенно обыграл «Брентфорд»
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «Бёрнли» Крис Вуд. На 32-й минуте защитник Мэттью Лоутон с передачи Чарли Тейлора удвоил преимущество своей команды.

Вуд открывает счёт в матче:

Гол Лоутона:

Через 4 минуты нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне довёл счёт до разгромного, голевую передачу на форварда отдал Дуайт Макнил.

Корне забивает третий мяч «Бёрнли» в ворота «Брентфорда»:

На 79-й минуте игры нападающий «Брентфорда» Саман Годдос после ассиста Кристиана Нёргора забил гол в ворота хозяев.

Гол Годдоса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Вуд – 4'   2:0 Лоутон – 32'   3:0 Корне – 36'   3:1 Годдос – 79'
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