«Бёрнли» дома уверенно обыграл «Брентфорд»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «Бёрнли» Крис Вуд. На 32-й минуте защитник Мэттью Лоутон с передачи Чарли Тейлора удвоил преимущество своей команды.

Вуд открывает счёт в матче:

Гол Лоутона:

Через 4 минуты нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне довёл счёт до разгромного, голевую передачу на форварда отдал Дуайт Макнил.

Корне забивает третий мяч «Бёрнли» в ворота «Брентфорда»:

На 79-й минуте игры нападающий «Брентфорда» Саман Годдос после ассиста Кристиана Нёргора забил гол в ворота хозяев.

Гол Годдоса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джереми Симпсон.