Руй Витория высказался о замене Максименко и игре Селихова с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Ростовом» (1:1) поделился мнением о ситуации с голкиперами московской команды.
«Ростов» — хорошая команда, а мы должны были сыграть лучше, чем в предыдущих матчах. Играли компактно, стабильно, забили гол и должны были забивать второй, быстро действовали на контратаках. Но пропустили на последних секундах и не успели ничего сделать – были последние секунды матча. Футбол жесток, нам не хватило крупицы удачи, чтобы победить «Ростов». Гол в добавленное время – жестоко.
Почему в старте вышел Селихов и не виноват ли он в пропущенном мяче? В первую очередь скажу, что Селихов мне понравился, он играл внимательно. Я верю во всех вратарей, сначала играл Максименко, но настало время, чтобы делать замены быстро и легко», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 30 октября 2021
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23