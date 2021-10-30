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Руй Витория высказался о замене Максименко и игре Селихова с «Ростовом»

Руй Витория высказался о замене Максименко и игре Селихова с «Ростовом»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Ростовом» (1:1) поделился мнением о ситуации с голкиперами московской команды.

«Ростов» — хорошая команда, а мы должны были сыграть лучше, чем в предыдущих матчах. Играли компактно, стабильно, забили гол и должны были забивать второй, быстро действовали на контратаках. Но пропустили на последних секундах и не успели ничего сделать – были последние секунды матча. Футбол жесток, нам не хватило крупицы удачи, чтобы победить «Ростов». Гол в добавленное время – жестоко.

Почему в старте вышел Селихов и не виноват ли он в пропущенном мяче? В первую очередь скажу, что Селихов мне понравился, он играл внимательно. Я верю во всех вратарей, сначала играл Максименко, но настало время, чтобы делать замены быстро и легко», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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