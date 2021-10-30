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«Валенсия» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

«Валенсия» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Вильярреала» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Валенсия»: Силлессен, Альдерете, Паулиста, Гильямон, Гайя, Фулкье, Васс, Рачич, Гедеш, Кошта, де Соуза.

Запасные: Доменек, Мамардашвили, Дьякаби, Пиччини, Корреа, Васкес, Муса, Солер, Санчес, Дуро, Вальехо.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Орье, Коклен, Капу, Парехо, Пино, Гомес, Груневелд.

Запасные: Асенхо, Манди, Морено, Гаспар, Чуквезе, Иборра, Педраса, Пенья, Тригерос, Алькасер, Диа, Раба.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.

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