«Валенсия» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Вильярреала» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



«Валенсия»: Силлессен, Альдерете, Паулиста, Гильямон, Гайя, Фулкье, Васс, Рачич, Гедеш, Кошта, де Соуза.



Запасные: Доменек, Мамардашвили, Дьякаби, Пиччини, Корреа, Васкес, Муса, Солер, Санчес, Дуро, Вальехо.



«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Орье, Коклен, Капу, Парехо, Пино, Гомес, Груневелд.



Запасные: Асенхо, Манди, Морено, Гаспар, Чуквезе, Иборра, Педраса, Пенья, Тригерос, Алькасер, Диа, Раба.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.