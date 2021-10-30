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Кавазашвили: Селихов сильнее Максименко, хорошо сыграл. Гол «Ростова» — глупость обороны

Кавазашвили: Селихов сильнее Максименко, хорошо сыграл. Гол «Ростова» — глупость обороны
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Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру голкипера москвичей Александра Селихова в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Селихова нельзя обвинять в пропущенном голе. Он три года не выходил на поле, достаточно хорошо сыграл. Единственная ошибка была в первом тайме, когда решил одной рукой забирать мяч на выходе. Ему просто надо быть более внимательным. Гол — глупость защитников «Спартака». К Саше нельзя предъявлять претензии. Это не его гол. Что делал Рассказов в этом моменте? Я понять не могу. Только он может допускать такие ошибки. Как вратарь может доверять таким защитникам? Селихов намного сильнее Максименко, его надо ставить дальше», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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