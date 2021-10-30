Клопп прокомментировал ничью в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
«По ощущениям это похоже на поражение. Дело не только в том, что мы вели 2:0 и не выиграли. Всё из-за того, что мы забили два самых красивых гола, которые я когда-либо видел, но их отменили.
В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы показали, что можем навредить «Брайтону». Команда хорошо пасовала в центре поля и показывала действительно отличную игру, но мы вели всего лишь со счётом 2:0. Во втором тайме мы были недостаточно хороши.
Лучший способ защищаться против «Брайтона» – владеть мячом. Также нужно играть там, где у них появляются свободные зоны, однако мы так не делали, и это проблема», — цитирует Клоппа BBC.
Матч «Ливерпуль» — «Брайтон» завершился вничью – 2:2. За красных забили Хендерсон и Мане. За «чаек» отличились Мвепу и Троссард.
- 30 октября 2021
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