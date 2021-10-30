Тухель прокомментировал победу в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».



«Им было тяжело, потому что мы отлично играли. Команда приложила много усилий для создания моментов, качественно защищалась. Они же полагались на длинные передачи. Казалось, что они пытаются сбить темп игры и защищаться низким блоком.



Иногда ты уступаешь из-за одной ошибки, стандарта или чего-то ещё, и все оценивают игру по-другому. «Ньюкаслу» было тяжело, потому что мы хорошо действовали без мяча», — цитирует Тухеля Football.London.



Матч «Ньюкасл» — «Челси» завершился победой гостей со счётом 3:0. Дубль оформил защитник Рис Джеймс, гол с одиннадцатиметрового на счету полузащитника Жоржиньо.

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