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«Челси» разгромил на выезде «Ньюкасл», Рис Джеймс оформил дубль

«Челси» разгромил на выезде «Ньюкасл», Рис Джеймс оформил дубль
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Челси». Гости одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился защитник Рис Джеймс. На 77-й минуте встречи Джеймс оформил дубль.

На 80-й минуте арбитр Пол Тирни поставил пенальти в ворота «Ньюкасла». Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник Жоржиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Челси» набрал 25 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на предпоследнем, 19-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джеймс – 65'   0:2 Джеймс – 77'   0:3 Жоржиньо – 81' (пен)
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