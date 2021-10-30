«Челси» разгромил на выезде «Ньюкасл», Рис Джеймс оформил дубль

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Челси». Гости одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился защитник Рис Джеймс. На 77-й минуте встречи Джеймс оформил дубль.



На 80-й минуте арбитр Пол Тирни поставил пенальти в ворота «Ньюкасла». Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник Жоржиньо.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Челси» набрал 25 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на предпоследнем, 19-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».