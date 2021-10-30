«Валенсия» дома уверенно обыграла «Вильярреал»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился защитник «летучих мышей» Уго Гильямон, ему ассистировал Димитри Фулкье.

Гол Гильямона:

На 77-й минуте полузащитник Карлос Солер реализовал одиннадцатиметровый в ворота «Вильярреала».

Гол Солера с пенальти:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.



После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Валенсия» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Вильярреал» за 11 матчей набрал 12 очков, команда находится на 13-м месте в таблице.