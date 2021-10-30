«Валенсия» дома уверенно обыграла «Вильярреал»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился защитник «летучих мышей» Уго Гильямон, ему ассистировал Димитри Фулкье.
На 77-й минуте полузащитник Карлос Солер реализовал одиннадцатиметровый в ворота «Вильярреала».
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.
После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Валенсия» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Вильярреал» за 11 матчей набрал 12 очков, команда находится на 13-м месте в таблице.
- 30 октября 2021
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14