Быстров: «Барселона» решилась уволить тренера, а в «Спартаке» говорят, что всё в порядке

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о тренерской ситуации в «Спартаке». Сегодня, 30 октября, москвичи сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ. По мнению Быстрова, «Спартаку» стоит сменить главного тренера.



«Ситуация с тренером в «Спартаке» напоминает мне ситуацию в «Барселоне». Только там хотя бы официально объявили, что у них нет денег, ничего не могут сделать. Смотрите, сколько невнятных матчей, провалов, проигранное дерби и так далее. Руководство «Барселоны» всё-таки решилось уволить Кумана, заплатят ему неустойку и начнут двигаться в новом направлении. А в «Спартаке» после прошлого матча, позапрошлого, дерби нам говорят, что всё порядке, Руй продолжает работать.



Тренер на пресс-конференции говорит: «Мы много пропускаем». Вы много пропускаете не первую игру. Наверное, надо потренировать действия в обороне. Если у тебя Айртон и Мозес постоянно подключаются к атаке, то попробуй сыграть в четыре защитника. Хочешь Айртона попробовать в нападении — попробуй. Кто тебе мешает? Ты тренер, можешь импровизировать. Но он от игры к игре одно и то же повторяет. А болельщики — мазохисты, им нравится смотреть на это», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

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