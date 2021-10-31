Аллегри решил закрыть игроков «Ювентуса» на базе в преддверии матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на клубной базе на неделю, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, футболисты будут находиться на базе «Ювентуса» с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах. В этот период «Ювентусу» предстоит встретиться с санкт-петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Ювентус» в 11 матчах набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.
- 31 октября 2021
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:02
-
14:55
-
14:29
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:03
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:00