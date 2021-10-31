Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» — о Рамсдейле: он – лучший вратарь в Англии

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Виллы» Марк Боснич высказался об игре голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0).



«Вчера я увидел вратаря, который приносить победы в матчах. В долгосрочной перспективе, когда команда идёт за большими трофеями, это имеет огромное значение.



Для меня игра зависит от людей, которые в неё вовлечены, и моментов, которые они создают. В некоторых моментах Рамсдейл был просто великолепен. Все знают, на что он способен, но самое сложное продолжить в том же духе.



Я смотрел на него вчера и думал: «он лучший вратарь в Англии на данный момент», — цитирует Боснича Talksport.



Напомним, на 43-й минуте встречи «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Сейв Рамсдейла: