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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» — о Рамсдейле: он – лучший вратарь в Англии

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» — о Рамсдейле: он – лучший вратарь в Англии
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Виллы» Марк Боснич высказался об игре голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0).

«Вчера я увидел вратаря, который приносить победы в матчах. В долгосрочной перспективе, когда команда идёт за большими трофеями, это имеет огромное значение.

Для меня игра зависит от людей, которые в неё вовлечены, и моментов, которые они создают. В некоторых моментах Рамсдейл был просто великолепен. Все знают, на что он способен, но самое сложное продолжить в том же духе.

Я смотрел на него вчера и думал: «он лучший вратарь в Англии на данный момент», — цитирует Боснича Talksport.

Напомним, на 43-й минуте встречи «Арсенал» мог пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Канониров» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Сейв Рамсдейла:

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