Видео: шикарный сейв вратаря «Арсенала» Рамсдейла

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в городе Лестер проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Арсенал». К 55-й минуте встречи гости ведут со счётом 2:0.
На 43-й минуте команда Микеля Артеты могла пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Арсенал» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.
Видео сейва Рамсдейла после удара Мэддисона:
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Лестер».
«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 30 октября 2021
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
14:54
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
12:58