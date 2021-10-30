Видео: шикарный сейв вратаря «Арсенала» Рамсдейла

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в городе Лестер проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Арсенал». К 55-й минуте встречи гости ведут со счётом 2:0.



На 43-й минуте команда Микеля Артеты могла пропустить, когда полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс удар со штрафного. «Арсенал» в красивом прыжке выручил голкипер Аарон Рамсдейл.

Видео сейва Рамсдейла после удара Мэддисона:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Лестер».



«Лестер Сити» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (14) — на 10-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».