«Хетафе» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Эспаньола» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Хетафе»: Сория, Акуругу, Митрович, Джене, Суарес, Ньом, Аленья, Максимович, Арамбарри, Поведа, Унал.
Запасные: Конде, Яньес, Кабако, Куэнка, Иглесиас, Сильва, Луиш, Тимор, Мата.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль, Мелендо, Дардер, Морланес, Рибаудо, Эмбарба, Димата.
Запасные: Гарсия, Калеро, Льямбрич, Давид Лопес, Вила, Баре, Эррера, Мерида, Вадильо, Морон, Пуадо, Лэй.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Муньис Руис. Ему будут помогать ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Гильермо Конехеро Санчес.
- 31 октября 2021
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