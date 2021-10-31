«Хетафе» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Эспаньола» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



«Хетафе»: Сория, Акуругу, Митрович, Джене, Суарес, Ньом, Аленья, Максимович, Арамбарри, Поведа, Унал.



Запасные: Конде, Яньес, Кабако, Куэнка, Иглесиас, Сильва, Луиш, Тимор, Мата.



«Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль, Мелендо, Дардер, Морланес, Рибаудо, Эмбарба, Димата.



Запасные: Гарсия, Калеро, Льямбрич, Давид Лопес, Вила, Баре, Эррера, Мерида, Вадильо, Морон, Пуадо, Лэй.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Муньис Руис. Ему будут помогать ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Гильермо Конехеро Санчес.