«Ньюкасл» заинтересован в приглашении Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба

Английский «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность приглашения наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «сорок», сообщает Daily Mail.



По информации источника, руководство «Ньюкасла» готово сделать нидерландца одним из самых высокооплачиваемых специалистов в английской Премьер-лиге. «Сороки» могут предложить тен Хагу зарплату в размере € 13 млн в год.



При этом сам нидерландец не хочет рисковать и переходить в английский клуб из-за его низкого положения в таблице чемпионата.



Ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» также рассматривались Дженнаро Гаттузо и Люсьен Фавр, находящиеся без клуба, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».



20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. «Ньюкасл» в 10 матчах набрал 4 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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