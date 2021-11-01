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Юбилейный гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому»

Юбилейный гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому»
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В Риме завершился центральный матч 11-го тура Серии А. «Рома» на стадионе «Олимпико» принимала «Милан».

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Они вышли вперёд на 25-й минуте, форвард Златан Ибрагимович здорово исполнил штрафной, мощно пробив в нижний угол. Для 40-летнего нападающего этот гол стал юбилейным: он забил 400-й мяч в национальных чемпионатах и 150-й — в Серии А.

Во втором тайме Ибрагимович ещё и заработал пенальти для своей команды, его реализовал Франк Кессье. После этого Златан покинул поле, его заменил Оливье Жиру.

На 66-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Тео Эрнандеса. Тем не менее гостям удалось удержать победу, хоть они и пропустили уже в компенсированное время, отличился Стефан Эль-Шаарави.

«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.

В следующем туре «Милан» будет принимать «Интер», а «Рома» встретится в гостях с «Венецией».

Италия - Серия А. 11-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 25'   0:2 Кессье – 57' (пен)   1:2 Эль-Шаарави – 90+3'
Удаления: нет / Эрнандес – 66'
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