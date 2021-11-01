Юбилейный гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому»

В Риме завершился центральный матч 11-го тура Серии А. «Рома» на стадионе «Олимпико» принимала «Милан».
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Они вышли вперёд на 25-й минуте, форвард Златан Ибрагимович здорово исполнил штрафной, мощно пробив в нижний угол. Для 40-летнего нападающего этот гол стал юбилейным: он забил 400-й мяч в национальных чемпионатах и 150-й — в Серии А.
Во втором тайме Ибрагимович ещё и заработал пенальти для своей команды, его реализовал Франк Кессье. После этого Златан покинул поле, его заменил Оливье Жиру.
На 66-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Тео Эрнандеса. Тем не менее гостям удалось удержать победу, хоть они и пропустили уже в компенсированное время, отличился Стефан Эль-Шаарави.
«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.
В следующем туре «Милан» будет принимать «Интер», а «Рома» встретится в гостях с «Венецией».
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