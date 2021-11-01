Вильмар Барриос: готовы быть на равных с такой командой, как «Ювентус»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о настрое на матчи Лиги чемпионов.

«Ювентус» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашнем матче мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счёт 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего. Главное, этот матч показал — мы готовы быть на равных с такой командой, как «Ювентус». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней встрече мы показали — у нас есть для этого силы и способности. Я сказал Куадрадо, что ему крепко достанется, что со мной его футбольные штучки, о которых все знают, не пройдут.

Встреча с «Челси» была во вторник. В понедельник команда отправилась в Лондон, а я в воскресенье вечером прилетел в Москву, чтобы решить визовые вопросы. Это заняло весь понедельник. Во вторник утром ясность с визой так и не наступила — не хватало времени для её оформления. В общем, сидел на чемодане. Но клуб и РФС неимоверными усилиями сделали так, чтобы я смог получить необходимое разрешение и вылететь в Англию», — цитирует Барриоса «Матч ТВ».