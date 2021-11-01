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В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Нуну Санту с поста главного тренера

В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Нуну Санту с поста главного тренера
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Директор «Тоттенхэм Хотспур» Фабио Паратичи прокомментировал решение руководства клуба уволить с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Об освобождении от должности португальского специалиста «Тоттенхэм» объявил сегодня, 1 ноября.

«Я знаю, как Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха. И сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну — настоящий джентльмен. Ему всегда будут рады здесь. Хочу поблагодарить его», — приводит слова Паратичи пресс-служба лондонцев.

Последним для Санту в «Тоттенхэме» стал матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому». Также в числе претендентов находится итальянец Антонио Конте.

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«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера
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